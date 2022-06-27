Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины

27.06.2022 [Происшествия]

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины.

— Вологда должна проститься с ещё одним героем — Романом Сюзевым. Он учился в 14 школе, закончил университетский техникум, 4 года служил по контракту в Калининградской области. Погиб, сражаясь с неонацистами на территории Украины, — написал на своей странице в соцсети мэр Вологды.

Вместе с губернатором области Олегом Кувшинниковым приносим соболезнование семье Романа и всем тем, кто его знал и любил. Помним, скорбим, — также написал Сергей Воропанов.

Тэги: погибшие в Украине

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