После небольшого похолодания на Вологодчине усилится жара

27.06.2022 [Общество]

В Вологодской области благодаря антициклону установилась малооблачная и жаркая погода. В минувшие выходные столбики термометров местами повышались до +32 градусов.

Впрочем, уже в понедельник, 27 июня регион пересечет холодный атмосферный фронт и станет немного прохладнее. Наибольшее понижение температуры будет отмечаться на северо-востоке области. К примеру, в Великом Устюге температура понизится до +15 градусов.

Во вторник, 28 июня, солнечный антициклон обеспечит малооблачную погоду без осадков, дневная температура станет комфортнее - от +18 до +23 градусов. В ночь на среду, 29 июня, будет достаточно прохладно – от +4 до +9 градусов, однако днем уже +25 градусов тепла и без осадков.

По предварительным данным, ближе к выходным жара вновь усилится, местами воздух прогреется до +30 градусов. На востоке области из-за влияния циклона погода станет менее устойчивой, временами пройдут кратковременные дожди с грозами. На западе и в центре области пока обойдется без существенных осадков, - рассказали в вологодской Гидрометцентре.

Тэги: погода, жара, Гидрометцентр

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