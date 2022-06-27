Сергей Буторин из Череповецкого района погиб в ходе военной спецоперации

27.06.2022 [Происшествия]

Глава Череповецкого района Вологодской области 27 июня сообщил о гибели Сергея Буторина.

– Стало известно, что при исполнении воинского долга погиб наш земляк —житель деревни Хорошево, – написал на своей странице в социальной сети Сергей Фекличев. – 22 июня 2022 года при проведении боевых действий во время участия в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины в районе села Долгенькое Харьковской области погиб гвардии рядовой контрактной службы Буторин Сергей Владимирович.

Глава района выразил глубокое соболезнование родным и близким погибшего.
 

Тэги: погибшие в Украине

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