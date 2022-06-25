Несколько вологжан удостоены звания «Почетный гражданин»

25 июня Вологда отмечает 875 лет со дня основания города. Масштабный праздник начался с торжественной церемонии награждения вологжан, которые внесли большой вклад в развитие областной столицы. Жителей поздравили с праздником первые лица города и области, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

«875 лет сегодня великому русскому городу. Вологодская область и Вологда стали прологом к освоению севера нашей страны. Все водоразделы, которые проходят по территории России, водные пути сосредоточены во многом здесь, в Вологодской области. И, конечно, Вологда сохранила историю, культуру, традиции русского народа в большей мере чем кто-либо другой город. Именно поэтому россияне любят Вологду. Крепкого здоровья, счастья и побед вам, дорогие вологжане!», - поздравил вологжан заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев.

«Сегодня мы гордимся нашей Вологдой, ее знают далеко за пределами нашей страны. Потому что Вологда — это город который развивается динамично: дороги, мосты, социальные объекты, общественные пространства, - это все современная Вологда. И в этом году тоже будет много новых объектов в подарок вологжанам. Это новая картинная галерея, которая будет сдана через два месяца, первый в истории города светомузыкальный фонтан, новая школа на тысячу мест на ул. Возрождения, первый в Вологодской области Ледовый дворец с трибуной на тысячу мест. Э множество социальных объектов, которые сделают Вологду еще краше, благоустроеннее, притягательней для туристов. Но главное достоинство города — это люди, вологжане со своей историей, любовью к своей родине. Вы делаете все чтобы Вологда преображалась на глазах. Вы достойные жители нашей столицы. С праздником, друзья!», - отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В юбилейный день рождения города звание «Почетный гражданин города Вологды» присуждено двум вологжанам - Максиму Цветкову, заслуженному мастеру спорта России, бронзовому призёру Олимпийских игр и Льву Трайнину, директору областного колледжа искусств.

«Для меня это большая честь быть удостоенным такого высокого звания. Это большая ответственность - быть примером для подрастающего поколения, чтобы они, глядя на меня, ставили самые высокие цели и знали, что все возможно. Большое спасибо вам всем за поддержку в этом олимпийском сезоне. Огромное спасибо нашему Губернатору, Мэру за то, что в Вологодской области, в Вологде строится большое количество спортивных объектов. Уверен, мы еще не раз порадуемся за наших земляков и их победы», - поблагодарил Максим Цветков.

«Более яркой, желанной награды в своем любимом городе получить невозможно. Это заслуга и коллектива колледжа, который я возглавляю 32 года, и наших выпускников, которые прославляют наш город, занимают самые престижные места на конкурсах», - добавил Лев Трайнин.

Удостоверения и наградные знаки Почетных граждан вручил вологжанам Глава Вологды Юрий Сапожников.

«Очень рад что мы сегодня после пандемии, имеем возможность масштабно отметить 875-летний юбилей города. За эти годы много сделано: новые дороги, детские сады, благоустройство парков, скверов. Все это мы делаем вместе с областью и федерацией, благодаря грамотному комплексному подходу, обратной связи с жителями нашего города. С праздником, замечательного настроения, крепчайшего здоровья. Вологда, процветай!», - отметил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Знак «За заслуги перед Вологдой» за большой личный вклад в популяризацию вологодского краеведения был сегодня вручен экскурсоводу, общественному деятелю Александру Сазонову. Еще два вологжанина были отмечены Знаком «За доблестный труд во благо Вологды». Это ведущий инженер-технолог инструментального цеха акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» Николай Мельников и слесарь Вологодского вагоноремонтного завода акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» Виктор Фомичев.

Также были вручены Почетные грамоты и благодарности Губернатора области и Законодательного собрания, двух вологжанок наградили Архиерейской грамотой Митрополита Вологодского и Кирилловского.

«У нашей столицы большая вековая история, культура, традиции, которыми мы гордимся. При этом Вологда современный динамично развивающийся город. И только от нас с вами зависит его будущее. Сегодня я бы хотел сказать спасибо всем вологжанам за вклад в развитие нашего города, без вас сделать это было бы сложно. Вместе мы сделаем все для того, чтобы Вологда развивалась, реализовывались проекты, и город становился все комфортнее. С праздником, дорогие друзья!», - обратился к присутствующим председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

«Вологда испокон веков славилась русской святостью. Хотелось бы чтобы этот опыт святости нашего русского народа не пресекся, а продолжался, для этого надо знать свою историю. Хотел бы чтобы мы звание нашего великого города подтвердили жизнью своей, добрыми делами, христианским отношением, а самое главное дружным, добрым любвеобильным сердцем. Храни вас Бог в здравии», - обратился к вологжанам Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

По традиции, назвали и трудовые коллективы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие города Вологды и будут занесены на электронную Доску Почета города Вологды «Мы – вологжане! Мы гордимся!». Соответствующие свидетельства вручила депутат Государственной Думы РФ Валентина Артамонова.

«Сегодня Вологда не только резной палисад, это комфортный современный город, где строятся дороги, школы, социальные объекты. Конечно динамичное развитие города мы все сегодня видим и ощущаем, но самая главная ценность это вы, дорогие вологжане. Скромные, замечательные труженики, душевные люди. Я желаю вам всем крепкого здоровья, настроения, позитива, пусть у вас все получится. С праздником, любимый город!», - прокомментировала заместитель Губернатора области Валентина Артамонова.

На празднике также были вручены и медали имени Христофора Леденцова за поддержку науки, образования, культуры и инноваций. Наградами были отмечены председатель правления региональной общественной организации «Клуб деловых людей Вологодского землячества» в городе Москве Золотов Владимир, председатель правления группы компаний «Устюггазсервис» Чучин Виктор, председатель Вологодского представительства Союза кинематографистов России Чернецов Дмитрий, председатель Вологодского регионального отделения Союза литераторов России Калашников Владислав, а также трудовой коллектив ООО «Александра-Плюс».