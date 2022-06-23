Фестиваль «Уличная магия» пройдет в День города Вологды на площади Революции

23.06.2022 [Культура]

Фестиваль «Уличная магия» пройдет в День города Вологды на площади Революции 25 июня.

– Уличная магия как разновидность уличных представлений известна давно: фокусники, трюкачи, иллюзионисты всегда развлекали зрителей.  Поэтому мы задумали эту площадку как пространство, наполненное самыми невероятными сюрпризами. Здесь можно будет увидеть трюкачей на 3-х метровых ходулях, больших интерактивных динозавров, поиграть в большие шахматы, отдохнуть в зеленой зоне, понаблюдать за мыльным шоу. Фестиваль займет практически все пространство площади Революции и продолжится целой серией концертов. Это будет настоящий й праздник, – говорит руководитель Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Галина Цыпкус.  

Как сообщает администрация города Вологды, ировое активити-пространство «Скалалэнд» представит анимационные программы и мыльное шоу. В зеленой зоне расположатся места отдыха для родителей и игровые площадки для детей. Шахматный клуб «Чемпион» поможет разыграть партии за шахматными столами или прямо на асфальте – с помощью больших шахмат. 

Центр отдыха и развлечений «Y.E.S.» организует игровую и фотозону с интерактивными динозаврами. Также будут конкурсы, розыгрыши призов, интерактивные и детские шоу-программы. В фестивальном игровом городке можно будет поиграть в надувной баскетбол, пятнашки, пройти лабиринт и даже порыбачить. 

В 13.00 на площади Революции состоится шоу джамперов. 

В 14:00 по Кремлевской площади, а затем по площади Революции пройдут ходулисты – фигуры высотой более 3 метров. Персонажи, словно сошедшие со страниц русских сказок, будут одеты в роскошные наряды в русском народном стиле.

Продолжат праздник концерты: перед вологжанами выступят лучшие детские коллективы города, победители конкурса на лучшую песню о Вологде, эстрадные ансамбли, группы областной столицы и ди-джеи.

В 21.00 выступит один из лучших брасс-оркестров страны «Orchestra Beat». Это коллектив, который играет только на духовых инструментах. Музыканты покажут, как мощно могут звучать всем известные хиты в современной обработке.

Вслед за ними на сцену выйдет московская кавер-группа «MERCURY» с программой из хитов мировой эстрады. Бессменный лидер группы - певица DARINA (Дарина Желязкова) – финалистка шоу «Новая Звезда 2020». 

Завершит День города российский рэп-исполнитель и певец Леша Свик. Артист исполнит свои популярные треки, включая «Плакала», «Малиновый свет» и «Дым». А в полночь вологжан ждет праздничный фейерверк. 

Подробнее о программах фестивалей, которые пройдут в День города можно узнать по ссылке.
 

Тэги: День города, фестиваль

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