В День города автобусы в Вологде будут ходить до часу ночи

22.06.2022 [Общество]

Общественный транспорт в День города Вологды будет ходить до 01:00. 

– Суббота станет самым насыщенным на праздничные и фестивальные мероприятия днем.  Финалом станет фейерверк в полночь. Чтобы вологжане могли спокойно добраться после праздника из центра города в свои микрорайоны, с 23.00 25 июня до 01:00 26 июня будут ходить автобусные маршруты. Стоимость проезда будет, как и в любой другой день, – сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Подробное расписание праздничных мероприятий смотрите по ссылке.
 

Тэги: общественный транспорт, автобусы, День города

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