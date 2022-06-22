В День города автобусы в Вологде будут ходить до часу ночи

Общественный транспорт в День города Вологды будет ходить до 01:00.

– Суббота станет самым насыщенным на праздничные и фестивальные мероприятия днем. Финалом станет фейерверк в полночь. Чтобы вологжане могли спокойно добраться после праздника из центра города в свои микрорайоны, с 23.00 25 июня до 01:00 26 июня будут ходить автобусные маршруты. Стоимость проезда будет, как и в любой другой день, – сообщил мэр города Сергей Воропанов.