Классные часы на общественно-политическую тему будут проводить в школах России еженедельно

Программа классных часов на 32 недели для российских школ, исходя из общественно-политического календаря, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

– Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую (неделю – ред.) вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми, – сказал Сергей Новиков 20 июня во время трансляции «Классного марафона», организованного академией Минпросвещения России.

При этом, на слайде, который представил общественности Новиков, были выделены направления из «Стратегии национальной безопасности России», такие как «Жизнь, достоинство, права и свободы человека», «Патриотизм», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Историческая память и преемственность поколений» и другие.

Также сообщается, что в России продолжается конкурс на замещение должностей советников по воспитанию в школах. Сейчас на него поданы 45 тысяч заявок.

Сергей Новиков также напомнил, что должность советников по воспитанию в школах вводится, чтобы не загружать педагогов лишней работой.

– Они (советники – ред.)) в режиме 24/7 будут помогать педагогам заниматься вопросами воспитания детей, – сказал он.

В пилотном режиме проект по воспитательной работе в школах и введению должностей советника директора по воспитанию был запущен в 2021 году. Так, например, 177 советников директоров работают с начала прошлого учебного года в 152 школах Вологодской области.

В новом учебном году советники должны появиться в большинстве школ.

