В Кириллове двух мошенниц, подменивших деньги пенсионерки поддельными банкнотами, приговорили к исправительным работам

В Кириллове суд вынес приговор мошенницам, подменившим деньги 86-летней пенсионерки поддельными банкнотами.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в конце января 2022 года. Потерпевшая сама обратилась в полицию и рассказала, что к ней домой приходили две незнакомые женщины, которые путём обмана подменили её сбережения на билеты «банка приколов». Она также описала приметы и внешность подозреваемых. Подсудимых — 30-летнюю жительницу Череповца и 24-летнюю жительницу Владимирской области — вскоре задержали.

На допросе младшая задержанная рассказала, что приехала в Кириллов с родственницей, чтобы купить лошадь. С собой у них были банкноты «банка приколов». Девушка предложила второй обвиняемой зайти в первую попавшуюся квартиру и обмануть пожилого человека.

«Они позвонили в одну из квартир жилого дома, расположенного на ул. Пролетарской. Дверь им открыла пожилая женщина. Мошенницы, одна из которых представилась социальным работником, а другая — сотрудником правоохранительных органов, сказали пенсионерке, что в связи с перерасчетом пенсии ей не выплатили 1400 рублей… Пока одна из женщин отвлекала пенсионерку, другая под предлогом сканирования денежных средств подменила их на билеты банка приколов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Украденные деньги вернули потерпевшей. Младшей осуждённой назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, старшей — одного года исправительных работ.