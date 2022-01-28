В Кириллове мошенница подменила пенсионерке деньги поддельными банкнотами

28.01.2022 [Происшествия]

В Кириллове арестована 23-летняя череповчанка, которая обманула пенсионерку, украв у нее почти 60 000 рублей.  

Как рассказала сама подозреваемая на первых допросах, она со своими родственниками приехала в Кириллов из Череповца, чтобы купить лошадь. С собой у них были банкноты банка приколов на сумму 60 000 рублей.

Молодая женщина предложила родственнице зайти в любую из квартир в многоквартирном доме и обмануть пожилого человека. Договорились, что одна представится социальным работником, а вторая — участковым полиции, и под предлогом повышения пенсии они поменяют настоящие деньги на поддельные банкноты.

«В одной из квартир дверь открыла бабушка, впустила их, провела на кухню. Они представились, сообщили пожилому человеку о повышении пенсии и о необходимости отсканирования имеющихся у неё наличных денег. Из соседней комнаты бабушка принесла 60 000 рублей, после чего одна женщина стала отвлекать хозяйку квартиры, а подозреваемая поменяла деньги на банкноты банка приколов», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

С деньгами они вышли из квартиры, но потратить их не успели, поскольку были задержаны полицией.

Кирилловский райсуд арестовал подозреваемую до 21 марта 2022 года.

Тэги: обман, билеты банка приколов

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