Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде

20.06.2022 [Культура]

Серия вечерних интерактивных программ пройдет во дворе дома купца Пантелеева в Вологде с 20 по 23 июня. 

– Вас ждет увлекательная интерактивная программа для взрослых и детей: песни нашего города в исполнении вологодских музыкантов, игры, гармонисты, мастер-классы, презентации книг вологодских авторов, книгообмен, розыгрыши призов, фотозона. Время проведения: 18.00 – 19.30. Вход свободный, – говорится в описании мероприятия.

Напомним, эти мероприятия проходят в рамках фестиваля «Вологодские дворики». Двор дома купца Пантелеева стал одной из нескольких площадок фестиваля.

Афиша программы во дворике дома купца Пантелеева:

20 июня в 18:00, понедельник

  • Ностальгический вечер «ПЕСНИ НАШЕГО ГОРОДА» (в исполнении вологодских музыкантов)
  • «Библиомастерилки» - мастер-классы для детей

21 июня в 18:00, вторник

  • Программа «СОСЕДИ НАШЕГО ДВОРА»
  • Гостем программы станет МИХАИЛ ГЛАЗОВ с презентацией книги «Вологжане о Вологде»
  • А так же игры ХХ века, песни под гармонь, чаепитие

22 июня в 18:00, среда

  • КнигПикник «Вологда читающая»
  • Вечер уютного чтения вслух, фотоконкурс, литературные игры, мастер-классы

23 июня в 18:00, четверг

  • Программа «СОСЕДИ НАШЕГО ДВОРА»
  • Гостем программы станет АЛЕКСАНДР САЗОНОВ и его книга «Город нашей памяти»
  • А так же игры ХХ века, песни под гармонь, чаепитие

Мероприятия проходят во дворе дома купца Пантелеева, в котором находится музей «Мир забытых вещей». Адрес: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастных ограничений нет.

Вход свободный.

Подробную программу фестиваля «Вологодские дворики» смотрите по ссылке.
 

Тэги: фестиваль, Вологодские дворики

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