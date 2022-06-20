Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде

Серия вечерних интерактивных программ пройдет во дворе дома купца Пантелеева в Вологде с 20 по 23 июня.

– Вас ждет увлекательная интерактивная программа для взрослых и детей: песни нашего города в исполнении вологодских музыкантов, игры, гармонисты, мастер-классы, презентации книг вологодских авторов, книгообмен, розыгрыши призов, фотозона. Время проведения: 18.00 – 19.30. Вход свободный, – говорится в описании мероприятия.

Напомним, эти мероприятия проходят в рамках фестиваля «Вологодские дворики». Двор дома купца Пантелеева стал одной из нескольких площадок фестиваля.

Афиша программы во дворике дома купца Пантелеева:

20 июня в 18:00, понедельник

Ностальгический вечер «ПЕСНИ НАШЕГО ГОРОДА» (в исполнении вологодских музыкантов)

«Библиомастерилки» - мастер-классы для детей

21 июня в 18:00, вторник

Программа «СОСЕДИ НАШЕГО ДВОРА»

Гостем программы станет МИХАИЛ ГЛАЗОВ с презентацией книги «Вологжане о Вологде»

А так же игры ХХ века, песни под гармонь, чаепитие

22 июня в 18:00, среда

КнигПикник «Вологда читающая»

Вечер уютного чтения вслух, фотоконкурс, литературные игры, мастер-классы

23 июня в 18:00, четверг

Программа «СОСЕДИ НАШЕГО ДВОРА»

Гостем программы станет АЛЕКСАНДР САЗОНОВ и его книга «Город нашей памяти»

А так же игры ХХ века, песни под гармонь, чаепитие

Мероприятия проходят во дворе дома купца Пантелеева, в котором находится музей «Мир забытых вещей». Адрес: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастных ограничений нет.

Вход свободный.

Подробную программу фестиваля «Вологодские дворики» смотрите по ссылке.

