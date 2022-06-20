Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде

Серия вечерних интерактивных программ пройдет во дворе дома купца Пантелеева в Вологде с 20 по 23 июня.
– Вас ждет увлекательная интерактивная программа для взрослых и детей: песни нашего города в исполнении вологодских музыкантов, игры, гармонисты, мастер-классы, презентации книг вологодских авторов, книгообмен, розыгрыши призов, фотозона. Время проведения: 18.00 – 19.30. Вход свободный, – говорится в описании мероприятия.
Напомним, эти мероприятия проходят в рамках фестиваля «Вологодские дворики». Двор дома купца Пантелеева стал одной из нескольких площадок фестиваля.
Афиша программы во дворике дома купца Пантелеева:
20 июня в 18:00, понедельник
- Ностальгический вечер «ПЕСНИ НАШЕГО ГОРОДА» (в исполнении вологодских музыкантов)
- «Библиомастерилки» - мастер-классы для детей
21 июня в 18:00, вторник
- Программа «СОСЕДИ НАШЕГО ДВОРА»
- Гостем программы станет МИХАИЛ ГЛАЗОВ с презентацией книги «Вологжане о Вологде»
- А так же игры ХХ века, песни под гармонь, чаепитие
22 июня в 18:00, среда
- КнигПикник «Вологда читающая»
- Вечер уютного чтения вслух, фотоконкурс, литературные игры, мастер-классы
23 июня в 18:00, четверг
- Программа «СОСЕДИ НАШЕГО ДВОРА»
- Гостем программы станет АЛЕКСАНДР САЗОНОВ и его книга «Город нашей памяти»
- А так же игры ХХ века, песни под гармонь, чаепитие
Мероприятия проходят во дворе дома купца Пантелеева, в котором находится музей «Мир забытых вещей». Адрес: Вологда, Ленинградская, 6.
Возрастных ограничений нет.
Вход свободный.
Подробную программу фестиваля «Вологодские дворики» смотрите по ссылке.