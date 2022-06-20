Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня

20.06.2022 [Культура]

Интерактивная программа для детей и взрослых «Вологодские беседки» проходит во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина в Вологде с 20 по 23 июня. В эти дни с 18:00 до 19:00 посетителей ждут традиционная народная музыка, игры, танцы, мастер-классы по народных художественным ремеслам, экскурсии, выставки и ярмарки. 

Программа мероприятия:

20 июня, понедельник.

  • 18.00 - 19.30. Ярмарка народных художественных ремесел. Уличная площадка около флигеля (Советский проспект, д. 16-б).
  • 18.00 - 18.30. Интерактивная программа с участием фольклорного ансамбля «Лагвица» (руководитель – Иван Теленков): плясовая поляна, традиционные народные игры («Сосед», «Полено», «Растяпа», «Трифон», «Сахаринка», «Селезень»), танцы под гармонь («Краковяк», «Полечка», «Тустеп»).
  • 18.30 -19.30. Интерактивная программа и мастер-класс «Знакомство с искусством вологодского кружевоплетения». Выставочный зал Областного центра народной культуры (Советский проспект, 16-б).

21 июня, вторник

  • 18.00 - 19.30. Ярмарка народных художественных ремесел. Уличная площадка около флигеля (Советский проспект, д. 16-б).
  • 18.30 – 19.30 обзорная экскурсии «В гостях у Самариных» по музейно-выставочному комплексу «Вологда на рубеже XIX-XX веков» (экскурсовод – заведующая филиалом музея-заповедника – Марина Валерьевна Критская). По предварительной записи по тел. (8172) 72-43-11.
  • 22 июня, среда
  • 18.00 - 19.30. Ярмарка народных художественных ремесел. Уличная площадка около флигеля (Советский проспект, д. 16-б)
  • 18.00 - 18.30. Интерактивная программа с участием фольклорного ансамбля «Лагвица»: плясовая поляна, традиционные народные игры («Сосед», «Полено», «Растяпа», «Трифон», «Сахаринка», «Селезень»), танцы под гармонь («Краковяк», «Полечка», «Тустеп»)
  • 18.30 – 19.30. Мастер-класс «Знакомство с вологодскими росписями». Студия Вологодского музея-заповедника «Вологодские росписи» (Советский проспект, д.16). Мастера - Любовь Алексеевна Корчагова и Марина Борисовна Кулакова. Справки по телефонам: 72-50-25, 72-99-81.

23 июня, четверг

  • 18.00 - 19.30. Ярмарка народных художественных ремесел. Уличная площадка около флигеля (Советский проспект, д. 16-б)
  • 18.00 - 18.30. Интерактивная программа с участием фольклорного ансамбля «Лагвица» (руководитель – Иван Теленков): плясовая поляна, традиционные народные игры («Сосед», «Полено», «Растяпа», «Трифон», «Сахаринка», «Селезень»), танцы под гармонь («Краковяк», «Полечка», «Тустеп»)
  • 18.30 -19.30. Интерактивная программа и мастер-класс «Знакомство с искусством вологодского кружевоплетения». Выставочный зал Областного центра народной культуры (Советский проспект, 16-б).

Творческая программа «Вологодские беседки» организована в рамках фестиваля «Вологодские дворики», который проводится в Вологде впервые, пройдет с 20 по 25 июня. Площадками для него станут дворы восьми исторических зданий в центральной и заречной частях города, являющиеся памятниками архитектуры. В каждом из дворов в вечернее время подготовлена отдельная программа, рассчитанная на несколько дней.

Подробную программу мероприятий вы сможете найти по ссылке.

«Вологодские беседки» ждут гостей во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 16-б с 20 по 23 июня с 18:00 до 19:00.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: фестиваль, День города, ярмарка, игры, мастер-классы, ремесла, Вологодские дворики

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