Проект мусорного полигона под Великим Устюгом готов к обсуждениям

19.06.2022 [Общество]

Проект мусорного полигона рядом с деревней Горбачево в Великоустюгском районе готов к обсуждениям

Администрация района сообщает, что с 20 июня 2022 года по 19 июля 2022 года пройдут общественные обсуждения объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском районе».

Место размещения материалов общественного обсуждения:

- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - www.terrikon.pro в разделе «Проекты»;

- на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального района www.vumr.ru в разделе «Публичные слушания».

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. Они уверены, что будущая свалка навредит экологии и ухудшит качество их жизни. 

Тэги: полигон, Великий Устюг

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