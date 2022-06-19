Проект мусорного полигона под Великим Устюгом готов к обсуждениям

Проект мусорного полигона рядом с деревней Горбачево в Великоустюгском районе готов к обсуждениям



Администрация района сообщает, что с 20 июня 2022 года по 19 июля 2022 года пройдут общественные обсуждения объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском районе».



Место размещения материалов общественного обсуждения:



- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - www.terrikon.pro в разделе «Проекты»;



- на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального района www.vumr.ru в разделе «Публичные слушания».

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. Они уверены, что будущая свалка навредит экологии и ухудшит качество их жизни.