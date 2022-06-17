Волонтеры культуры красят фасад памятника архитектуры на Мальцева-16 в Вологде

Волонтеры культуры начали красить фасад памятника архитектуры Дом Дружинина по адресу: Вологда, Мальцева, 16.

В этот раз на объекте работают курсанты Вологодского института права и экономики ФСИН России. Ими руководят профессиональные реставраторы.

– Поверхность очистили от старой краски и приступили к покрасочным работам. Работы идут в рамках деятельности городского проектного комитета «Сохраняя будущее», посвященного сохранению деревянной Вологды, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

– Проект добровольческий, для его реализации объединились несколько организаций. Он осуществляется без грантовой поддержки и основывается целиком на добровольном сотрудничестве. Летний сезон — самая активная пора волонтерских работ, когда можно осуществлять, в том числе, и покраску объектов культурного наследия. Мы решили не откладывать сроки проведения проекта до получения каких-либо грантов, а просто объединить усилия. Администрация Вологды взяла на себя все организационные вопросы по согласованию проведения работ, разработку проекта с реставрационной организацией. Разработку проекта и авторский надзор взяла на себя реставрационная компания «Абрис», технический надзор осуществляет ООО «Вологодские реставраторы», а волонтерские работы на объекте поддержали представители ВИПЭ, – говорит начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

Как сообщается, материалы для покраски здания предоставил вологодский меценат Герман Якимов.

Напомним, в 2019 году приобрел флигель основной усадьбы Николая Дружинина на Мальцева, 18, который отреставрировал за полтора года. Обновленный флигель дома Дружинина был открыт в 2020 году к Дню города Вологды.

– Дом на Мальцева, 16, — сосед дома, который я приобрел в 2019 году. Ромбовидная площадь, на которой стоят дома, находится в центре города. Нужно приводить в порядок такие здания, чтобы вологжане и гости областной столицы любовались нашим замечательным городом. Сейчас восстановлением памятников деревянного зодчества в городе занимаются около десяти инвесторов. Вологда активно развивается и реставрируется, – рассказал инвестор Герман Якимов.

Дом Дружинина был построен во второй половине 19-го века в стиле классицизма. Усадьба принадлежала бывшему предводителю Кадниковского уездного дворянства Николаю Дружинину, где он жил с женой и тремя детьми. Дом является памятником архитектуры федерального значения. До 2014 года в нем располагались факультеты Вологодского педагогического колледжа, затем здание было передано в оперативное управление УФСИН России по Вологодской области. С конца 2015 года и по настоящее время в нем работает уголовно-исполнительная инспекция.

В 2020 году «Волонтеры культуры» покрасили дом на Советском проспекте, 48, где располагаются городская библиотека № 15 и Музей детства.

В 2021 году они помогали в обновлении фасада Дома Волкова на Ленинградской, 28.

Оба эти проекта были реализованы на грантовые средства.