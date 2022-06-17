Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров

17.06.2022 [Культура]

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров на новый сезон. 

– Мы приглашаем стать нашими партнерами тех, кто хотел бы поучаствовать в открытии, а может и поддержать нас на протяжении всего сезона. Мы всегда нуждаемся в питьевой воде (и даже кофе!!), еде, фотографиях, видео, упоминаниях. Если вдруг чем-то из перечисленного вы можете с нами поделиться, мы с удовооольствием расскажем о вас или вашей компании здесь, в нашей группе, и всем на площадке, – говорят организаторы.

Так же сообщается, что фестивалю нужны средства. Подробнее о том, как помочь фестивалю, вы можете узнать на его странице в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что этим летом волонтеры Том Софер Феста будут ошкуривать и красить Вологодский Дом актера, у которого сейчас сложная финансовая ситуация и обязательства перед государством по реставрации дома-памятника.

Тэги: Том Сойер Фест

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
В Череповце горит склад на территории хлебокомбината

Похожие новости

В рамках градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест» в Вологде приведут в порядок Дом актера

Старт запланирован на начало июля

665
0

Участники «Том Сойер Феста» в Вологде завершили покраску Дома Алаева на проспекте Победы

Дом Алаева - деревянный жилой дом, построенный в 1912 году на Проспекте Победы, 32, памятник архитектуры регионального значения

1779
0

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» стартует в Вологде 6 июля

В этом году волонтеры приведут в порядок дом Алаева на проспекте Победы

2231
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня
В Череповце таксист обманул пенсионера на 8000 рублей
Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров
Некоторые смартфоны Samsung стало невозможно активировать в России
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка
Главврач Вологодской областной больницы пояснил, почему санрейс для жителя района организовали только после звонка депутата
Несколько открытых лекций пройдут в Вологде в рамках «Бурмагинфеста» 25 июня
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2083
0
17.06.2022 [БлогоVO]

«У нас в ЦРБ закрывают хирургическое отделение»: жители Усть-Кубинского района пишут и просят помощи в распространении информации

246
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

463
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика