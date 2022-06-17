Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров на новый сезон.

– Мы приглашаем стать нашими партнерами тех, кто хотел бы поучаствовать в открытии, а может и поддержать нас на протяжении всего сезона. Мы всегда нуждаемся в питьевой воде (и даже кофе!!), еде, фотографиях, видео, упоминаниях. Если вдруг чем-то из перечисленного вы можете с нами поделиться, мы с удовооольствием расскажем о вас или вашей компании здесь, в нашей группе, и всем на площадке, – говорят организаторы.

Так же сообщается, что фестивалю нужны средства. Подробнее о том, как помочь фестивалю, вы можете узнать на его странице в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что этим летом волонтеры Том Софер Феста будут ошкуривать и красить Вологодский Дом актера, у которого сейчас сложная финансовая ситуация и обязательства перед государством по реставрации дома-памятника.