Несколько открытых лекций пройдут в Вологде в рамках «Бурмагинфеста» 25 июня

17.06.2022 [Культура]

25 июня в рамках фестиваля «Бурмагинфест» пройдут несколько открытых лекций.

Ранее NewsVo рассказывал, что «Бурмагинфест» – это первый фестиваль графики в Вологде под открытым небом, который посвящен творчеству вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных, городу, его идентичности и креативным индустриям.

Расписание лекций:

  1. 11:30-12:00 – «Жизнь и творчество Н. и Г. Бурмагиных». Лектор – Любовь Соснина, искусствовед, главный хранитель фондов Вологодской областной картинной залереи, заслуженный работник культуры РФ
  2. 12:00-12:30 – «Экслибрис в истории культуры». Лектор – Наталия Саутина, член Санкт-Петербургского Союза художников, член Ассоциации искусствоведов, член Общества любителей экслибриса и графики, СПб.
  3. 12:40:13:00 – «Развитие экслибриса в 21-м веке на опыте Всероссийских конгрессов». Лектор – Сергей Птухин, научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи, Президент 36-го Всемирного конгресса экслибриса FISAE, Президент Всероссийских конгрессов экслибриса.
  4. 13:00-13:20 – «Неизвестные строки биографии Бурмагиных и особенность формирования музейной коллекции». Лектор – Галина Гурьянова, кандидат исторических наук, доцент, сотрудник АНО "Институт художественных и гуманитарных проектов" и научного центра изучения Арктики, Салехард.

Также в программе фестиваля: 

  • Лекции о графике, признании художника, продвижении культурных проектов, идентичности города и креативном бизнесе;
  • Мастер-классы по гравюре, скетчингу, актерскому мастерству, эскизу костюма;
  • Выставка-продажа гравюр в Шаламовском доме;
  • Лавки с сувенирами и изделиями от локальных мастеров;
  • Модные показы, выставки, кастом одежды и многое другое.

За расписанием мероприятий фестиваля можно следить в группе.

Фестиваль пройдет на набережной реки Вологды у фонтана напротив дома №1 по улице Маяковского. 

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: бурмагинфест, фестиваль, лекции, художники

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