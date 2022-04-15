Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25-26 июня

15.04.2022 [Культура]

Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25 и 26 июня. Мероприятие посвящено творчеству вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных и приурочено к 90-летию со дня рождения Николая Бурмагина и юбилейному дню города Вологды.

– Это альтернативная версия дня города с классной атмосферой, выставкой, интересными спикерами, мастер-классами. Фестиваль объединит современных вологодских художников и художников из других регионов, бизнес и креативные сообщества, – сообщается https://vk.com/burmaginfest на странице фестиваля в социальной сети. 

Основные мероприятия «Бурмагинфест» запланированы на 25-26 июня. Это мастерские, ярмарки, показы, мастер-классы, творческие встречи и модные показы и музыку. 

Часть мероприятий планируется начать раньше срока.

Так, например, предфестивальеый мастер-класс «Путь художника» пройдет 2 и 3 мая. Первая публичная презентация фестиваля состоится 6-7 мая.

Организатор фестиваля Елена Уханова, Центр поддержки предпринимательства и туризма. Куратор – Валерия Церцвадзе. Дизайн продюсер – Михаил Приемышев. 
 

Тэги: фестиваль, художники, культура, мастер-классы

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