Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25-26 июня

Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25 и 26 июня. Мероприятие посвящено творчеству вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных и приурочено к 90-летию со дня рождения Николая Бурмагина и юбилейному дню города Вологды.

– Это альтернативная версия дня города с классной атмосферой, выставкой, интересными спикерами, мастер-классами. Фестиваль объединит современных вологодских художников и художников из других регионов, бизнес и креативные сообщества, – сообщается https://vk.com/burmaginfest на странице фестиваля в социальной сети.

Основные мероприятия «Бурмагинфест» запланированы на 25-26 июня. Это мастерские, ярмарки, показы, мастер-классы, творческие встречи и модные показы и музыку.

Часть мероприятий планируется начать раньше срока.

Так, например, предфестивальеый мастер-класс «Путь художника» пройдет 2 и 3 мая. Первая публичная презентация фестиваля состоится 6-7 мая.

Организатор фестиваля Елена Уханова, Центр поддержки предпринимательства и туризма. Куратор – Валерия Церцвадзе. Дизайн продюсер – Михаил Приемышев.

