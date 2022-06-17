Невыдуманные истории из жизни вологодской деревни покажет музей «Семенково»

Невыдуманные истории из жизни вологодской деревни конца 19-го – начала 20-го века покажет музей «Семенково» в рамках «Клуба выходного дня» 18 и 19 июня.

– Уже в это воскресенье вы разберетесь в непростом деле Шумиловых и Толубенских, получите ответ на вопрос: обязаны ли родственники оплачивать лечение ушедшего из деревни 20 лет назад сына и брата, а также узнаете, какой штраф пришлось заплатить Сажиным за незаконную порубку леса. Или не пришлось? – рассказывают о мероприятии сотрудники музея.

Перед поездкой в музей желательно загрузить в личный смартфон программу для считывания QR-кодов. В этом случае вы сможете узнать больше о строительной культуре Русского Севера и особенностях деревянной архитектуры ансамбля Архитектурно-этнографического музея. Аудиогиды музея – к вашим услугам.

Также на выходных пройдет квест по музею.

– Большой затейник Кот Семен будет сопровождать вас повсюду и откроет немало тайн и секретов, если вы проявите внимательность и настойчивость в поиске уникальных отпечатков кошачьих лап с QR-кодом, – говорится в анонсе мероприятия. – Предлагаем почувствовать себя настоящим исследователем благодаря путешествию по маршруту «Земля слухами полнится», созданного в рамках реализации проекта «Право на судьбу!»

Посетители смогут прогуляться по музею с путеводителем в руках, прислушаться к голосам вологодских крестьян, живших более века назад в аудиозонах.

– Может быть, согласитесь с высказыванием: «Всякая традиция живет благодаря интерпретации».

Подробнее о мероприятиях выходного дня и условиях участиях в них вы можете узнать на странице музея.

Возрастных ограничений нет.

