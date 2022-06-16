Выставка «Земский доктор» открывается в Музее истории города Кириллова

16.06.2022 [Культура]

Выставка «Земский доктор» открывается в Музее истории города Кириллова 19 июня. Открытие приурочено к профессиональному празднику – Дню медика.

– Экспозиция, рассказывающая о докторе Иоакиме Яковлевиче Нодельмане, была создана благодаря победе музея в Третьем грантовом конкурсе музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса, – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – К огромному сожалению, в музее до настоящего времени информация о докторе практически отсутствовала. В рамках гранта наши специалисты отыскали сведения о врачебной деятельности Иоакима Яковлевича, его жизни, супруге и детях. Экспозиция пополнилась 200 экспонатами.

Иоаким Нодельман – земский врач общей практики, который жил в Кириллове в 19-м веке как раз в том доме, где сейчас располагается музей истории города.

Сотрудники музея закупили оборудование для проведения интерактивных мероприятий, декорировали интерьер кабинета, отобрали музейные экспонаты для размещения в новой экспозиции, создали интерактивную информационную систему, а также разработали серию мероприятий для дошкольников, школьников и для семейных групп.

Сейчас в экспозиции можно увидеть предметы мебели конца 19-го – начала 20-го века. Важное место занимает книжный шкаф с застекленными полками, на которых находятся книги по медицине, в том числе – многотомная «Реальная энциклопедия практической медицины», переведенная с немецкого и изданная в Санкт-Петербурге в 1912 году. 

В витрине можно увидеть врачебные инструменты того времени – пинцеты, шприцы, иглы, стерилизаторы, ингалятор, фонендоскоп.

– Несомненный интерес представляют предметы аптекарского дела, которые поступили в фонды музея от жителей города и в ходе экспедиционной деятельности сотрудников музея. В медицинском шкафу размещены фарфоровые ступки и пестики для измельчения и смешивания лекарственных веществ, аптекарские весы, различные стеклянные флакончики, баночки и пробирки для лекарств. Некоторые бутылочки имеют этикетку Кирилловской земской аптеки и другие рукописные надписи. Для отмеривания сыпучих веществ и жидкостей применяли мерную аптечную посуду − мерные колбы, мензурки, бюретки, капельницы, пипетки – рассказывает Мария Хаустова, пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Торжественное открытие выставки состоится 19 июня в 14:00 в Музее истории города Кириллова по адресу: Вологодская область, Кириллов, Гагарина, 103. В программе: открытие мемориальной доски И.Я. Нодельману; экскурсия по выставке; вручение наград имени доктора И.Я. Нодельмана за клад в развитие медицины в Кирилловском районе.

Посетить выставку можно будет по 31 декабря в часы работы музея: с 9:00 до 18:00, кассы – до 17:30.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, врачи, евреи, история, грант

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