Кирилло-Белозерский музей-заповедник выиграл грант на модернизацию выставки «Земский доктор»

Кирилло-Белозерский музей-заповедник стал одним из победителей грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса.

Члены жюри поддержали экспозиционно-выставочный проект музея «Земский доктор». В проект входит модернизация существующей экспозиции, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Призовой фонд сформировали попечители конкурса – члены бюро президиума Российского еврейского конгресса Григорий Ройтберг и Лен Блаватник.

– В грантовом конкурсе Российского еврейского конгресса мы участвуем впервые, – отметил руководитель проекта, заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Алексей Смирнов, – но заявку писали с большой надеждой – тема для нас крайне актуальная. Иаким Яковлевич Нодельман много сделал для становления медицины Кирилловского района, использовал самые передовые методики лечения, сейчас его имя незаслуженно забыто. К сожалению, у нас крайне мало материалов, связанных с его именем и первое, что мы будем делать в рамках проекта – проведём поиск и систематизацию всех доступных сведений о докторе, его работе и семье.

Проект планируется осуществить в Музее истории города Кириллова и Кирилловского района.

– В начале ХХ века в этом доме жил земский врач общей практики Иаким Яковлевич Нодельман. На протяжении 33 лет он работал в качестве земского врача, затем заведовал Кирилловской Городской Советской больницей. Его заслуги были высоко оценены медицинской общественностью города и уезда. О степени признательности свидетельствует награда – орден св. Анны 3-й степени. Простой земский доктор применял методы, в то время малоизвестные даже столичным врачам, и этим спасал жизнь многих людей. В настоящее время одна из комнат Музея истории города музея носит условное название «Кабинет доктора», - пояснила зааведующая отделом истории города Анна Репина.

На средства гранта планируется обновить существующую экспозицию, создать новое выставочное пространство, рассказывающее о судьбе земского доктора и его вкладе в медицину, значимости этой профессии в России того периода. Сотрудники музея планируют наполнить экспозицию фондовыми предметами из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника, связанными с медициной, продемонстрировать архивные документы и иные материалы, популяризирующие профессию доктора, наполнить выставочное пространство интерактивными элементами, а также разработать мероприятия для детей, молодёжи, семейных групп.

Обновлённая экспозиция откроется в июне следующего года.



