В Череповце прораба осудили за гибель рабочего на стройке

16.06.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 64-летнему прорабу строительно-монтажной организации, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Как NewsVO сообщал ранее, 15 апреля 2021 года 26-летний монтажник организации во время работы оступился и упал с почти 15-метровой высоты. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Суд установил, что подсудимый, в обязанности которого входил контроль за безопасностью работ и охраной труда, допустил пострадавшего к работе на высоте без соответствующих систем обеспечения безопасности.

Приговором суда прорабу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: погиб на работе, строители, техника безопасности, суд, приговор

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