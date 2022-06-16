В Череповце прораба осудили за гибель рабочего на стройке

В Череповце суд вынес приговор 64-летнему прорабу строительно-монтажной организации, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Как NewsVO сообщал ранее, 15 апреля 2021 года 26-летний монтажник организации во время работы оступился и упал с почти 15-метровой высоты. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Суд установил, что подсудимый, в обязанности которого входил контроль за безопасностью работ и охраной труда, допустил пострадавшего к работе на высоте без соответствующих систем обеспечения безопасности.

Приговором суда прорабу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.