В Череповце прораб подозревается в причастности к гибели рабочего на стройке

18.05.2021 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего прораба строительной организации, подозреваемого в нарушении правил безопасности проведения работ, из-за чего погиб 26-летний монтажник.

Инцидент произошёл 15 апреля 2021 года. По версии следствия, потерпевший, работая на высоте, оступился и упал с почти 15-метровой высоты. Он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Проверка показала, что причиной трагедии стало нарушение требований охраны труда со стороны подозреваемого.

Расследование продолжается. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: погиб на работе, строители, уголовное дело

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