МегаФон научит российских школьников противостоять кибербуллингу

16.06.2022 [Новости компаний]

МегаФон совместно с Минпросвещения РФ и Российским обществом «Знание» запустит пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде в российских школах. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

МегаФон разработал обучающую платформу «Цифровое доверие» в конце 2021 года. Задача проекта — подготовить детей и подростков к возможным угрозам в сети и дать инструменты реагирования на них, а родителям и педагогам помочь вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком в сложной ситуации.

МегаФон, Министерство просвещения РФ и Российское общество «Знание» договорились о совместном тестировании платформы. Российское общество «Знание» также разработало рекомендации по формированию контента Платформы и привлекло своих экспертов для раскрытия темы кибербуллинга на ее ресурсах. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.

«Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни, и дети ориентируются в онлайн-пространстве иногда даже лучше, чем взрослые. Но нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина. Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписываем сегодня, станет первым серьезным шагом в этом направлении. Мы очень рады такому сотрудничеству с коллегами», — сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

В рамках пилотного проекта во время летних каникул будут проводиться обучающие лекции в образовательном центре Сириус. С сентября курс по цифровой безопасности с использованием платформы МегаФона будет пилотироваться в общеобразовательных школах в рамках уроков «Окружающий мир» для учеников 1-4 классов и классного часа для старших классов.

«МегаФон — один из лидеров рынка цифровых услуг. Развивая различные сервисы для абонентов, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно детей и подростков. В прошлом году мы вступили в Альянс по защите детей в цифровой среде, и я рад, что вместе с партнерами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением», –­­­­­ говорит генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Платформа «Цифровое доверие» содержит обучающие материалы для разной аудитории. Детям информация доносится в игровом формате, интерактивный модуль посвящен основам общения в интернете, защите персональных данных. Коммуникацию с подростками проводит ментор, разъясняющий как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен.

«Сегодняшнее молодое поколение, начиная уже с младших школьников, буквально живет в цифровой среде. Знания в области цифровой грамотности и безопасности — одни из важнейших, и получать их должны уже самые юные пользователи гаджетов и цифровых сервисов. Совместно с партнерами проекта мы планируем охватить всю аудиторию школьников разных возрастов, а на ресурсах «Знания» материалы будут доступны всем желающим во всех уголках страны», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отдельный блок для родителей и педагогов поможет лучше понять поведение детей в интернете — например, определить, что ребенок подвергается буллингу и помочь ему справиться с проблемой. Контент, созданный с участием специалистов, в том числе психологов и экспертов в области кибербезопасности, помогает научить близких и педагогов выстроить доверительный диалог с ребенком, своевременно распознать и решить проблему.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте https://www.znanierussia.ru/ и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.

Тэги: Мегафон, дети, Интернет, безопасность
фото "МегаФон"

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