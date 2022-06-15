Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины

Глава Вологодского района Сергей Жестянников сообщил о еще одной гибели вологжанина на территории Украины. Он представлен к Ордену мужества посмертно. Это Андрей Шапкин из деревни Уткино.

«Известие о том, что наш солдат пропал без вести, пришло еще в конце зимы. И мы вместе с родными и близкими Андрея Алексеевича ждали и надеялись, что он вернется. Но, к сожалению, сейчас подтвердилось, что он погиб», — сообщил Сергей Жестянников.

Андрею было 28 лет. У него остались жена и дочь.

Глава района выразил соболезнования родным и близким.