В Вологде осудили директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети

15.06.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 28-летней местной жительнице — директору спортивно-развлекательного центра. Её признали виновной в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как NewsVO сообщал ранее, в 2021 году сразу два ребёнка — семилетняя девочка и девятилетний мальчик — получили травмы в центре подсудимой.

«Девочка спрыгнула в поролоновую яму и ударилась о твердую поверхность, получив травму позвоночника, повлекшую тяжкий вред здоровью. Мальчик ударился головой о твердую поверхность, не снабженную специальным покрытием, получив при этом повреждения, повлекшие за собой легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом функции контролёра-инструктора выполняли работники, не обладающие специальными знаниями и навыками. В одном из случаев инструктором являлась несовершеннолетняя девушка.

Выяснилось также, что аттракцион, на котором травмировались дети, эксплуатировался с многочисленными нарушениями: поролоновые кубики были повреждены, а конструкция аттракциона собрана из разных профильных труб и усилена металлическими предметами.

«Получение малолетними указанных телесных повреждений находится в прямой причинно-следственной связи с действиями директора. Оказываемые ею услуги вследствие нарушений требований безопасности представляли реальную опасность для жизни и здоровья человека», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Осуждённой назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: развлекательный комплекс, дети, травма, директор, суд, приговор

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