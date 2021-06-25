В Вологде будут судить директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети

В Вологде завершается расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы — директора спортивно-развлекательного центра, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

«В текущем году сразу два ребенка получили травмы в спортивно-развлекательном центре города: 7-летняя девочка и 9-летний мальчик, которые в разное время проводили свой досуг, прыгая на батутах. Девочка спрыгнула в поролоновую яму и ударилась о твердую поверхность, получив травму позвоночника, повлекшую тяжкий вред здоровью. Мальчик ударился головой о твердую поверхность, не снабженную специальным покрытием, получив при этом повреждения, повлекшие за собой легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Установлено, что функции контролёров-инструкторов исполняли работники, не прошедшие обучение, а комплекс эксплуатировался при наличии дефектов и нарушений. Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.