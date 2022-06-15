21-летний Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом 15 июня сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

– Оборвалась жизнь Алексея Сергеевича Ведрова, нашего земляка, стрелка-оператора парашютно-десантной роты. Ему было 21, – пишет Александр Кузьмин.

По словам главы района, Алексей родился и вырос в Великом Устюге. Окончив многопрофильный колледж, решил посвятить свою жизнь преданному служению Отечеству. Получив ранение, он был отправлен домой, но сердцем оставался с боевыми товарищами, поэтому снова вернулся в строй, но обнять родителей вновь ему так и не удалось.