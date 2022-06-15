Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины

15.06.2022 [Происшествия]

21-летний Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом 15 июня сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

– Оборвалась жизнь Алексея Сергеевича Ведрова, нашего земляка, стрелка-оператора парашютно-десантной роты. Ему было 21, – пишет Александр Кузьмин.

По словам главы района, Алексей родился и вырос в Великом Устюге. Окончив многопрофильный колледж, решил посвятить свою жизнь преданному служению Отечеству. Получив ранение, он был отправлен домой, но сердцем оставался с боевыми товарищами, поэтому снова вернулся в строй, но обнять родителей вновь ему так и не удалось.

– Как это страшно и больно. Мои искренние соболезнования родным, друзьям, знакомым. Сил вам и терпения, чтобы пережить это трудное время потери. Вечная память Герою! – говорит Александр Кузьмин.
 

Тэги: военная спецоперация, специальная военная операция, погиб

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