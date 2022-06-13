В Череповце пьяный пассажир самолёта пытался дать взятку полицейскому

13.06.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на дачу взятки полицейскому.

Установлено, что подсудимый был пьян и собирался улететь из Череповца в Санкт-Петербург. Сотрудники службы авиационной безопасности задержали его на борту самолёта и доставили в помещение полиции в здании аэропорта для составления протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«За то, чтобы протокол не был составлен, С. лично передал сотруднику полиции взятку в размере 10000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд квалифицировал действия мужчины как покушение на мелкое взяточничество и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Тэги: взятка, пьяный, пассажиры, самолет, уголовное дело, штраф

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