Выставка «Игрушки моего детства» открылась в Сямженском краеведческом музее

12.06.2022 [Культура]

Выставка «Игрушки моего детства» открылась в Сямженском краеведческом музее.

– Игрушек приехало на выставку со всего района и не только. От куда?! Приходите к нам и узнаете! Мы с каждым гостем знакомимся, много их у нас. Кого здесь только нет: и мишки, и куклы, и пупсы, и машинки, и зверюшки всякие. Всех и не перечислить! Приходите к нам и всех-всех увидите своими глазами. А с некоторыми, может, и поиграете!

Посетители увидят здесь игры и игрушки советского периода: плюшевых медведей, оловянных солдатиков, кукол, машинки и другие.

Посетить выставку можно до 1 августа по адресу: Вологодская область, Сямжа, Советская, 24.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, игрушки, СССР, история, культура

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