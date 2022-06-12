Выставка «Игрушки моего детства» открылась в Сямженском краеведческом музее.

– Игрушек приехало на выставку со всего района и не только. От куда?! Приходите к нам и узнаете! Мы с каждым гостем знакомимся, много их у нас. Кого здесь только нет: и мишки, и куклы, и пупсы, и машинки, и зверюшки всякие. Всех и не перечислить! Приходите к нам и всех-всех увидите своими глазами. А с некоторыми, может, и поиграете!