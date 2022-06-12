Выставочный проект «Прялки Северной Двины» готовится к открытию в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

12.06.2022 [Культура]

Выставка «Прялки Северной Двины» готовится к открытию в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. В экспозицию войдут 450 прялок из разных регионов страны.

«Прялки Северной Двины» – это не просто выставка, а выставочный проект Кирилло-Белозерского музея-заповедника, который пройдет в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ и будет сопровождаться представительной конференцией.

– Проект будет реализован с 25 июня по 31 августа в трех выставочных комплексах: Трапезной палате, где гостей ждет подробный рассказ об известных мастерах-прялочниках с показом мемориальных вещей и документальных источников; Белозерской башне, где экспонируются прялки из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника, организатора выставки; а также – Народном доме города Кириллова, объединившем ряд государственных и частных коллекций, – сообщают сотрудники музея.

Сейчас сотрудники музея монтирую выставки к открытию. 

– Участниками выставки станут девять государственных музеев Архангельской и Вологодской областей, Институт русской литературы – «Пушкинский дом» РАН и восемь частных собраний Российской Федерации, – говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Всего планируется показать около 450 произведений северодвинских мастеров-прялочников на примере пермогорских, ракульских, борецких, пучужских, тоемских, важских, уфтюжских изделий 18-го – первой половины 20-го века. Особый интерес вызовут подписные прялки. Показ работ планируется сопровождать документальными источниками о мастерах. Это наиболее полно позволит раскрыть историю яркого и самобытного народного промысла региона Северной Двины, по праву являющегося культурным наследием Российской Федерации.

Торжественное открытие проекта состоится в субботу, 25 июня, в 14:00 в Народном доме по адресу: Кириллов, Преображенского, 3.

Вход в этот день – бесплатный.

Программа межрегиональной научной конференции «Прялки Северной Двины»

24.06.2022 (пятница)

10.00‒15.30 ‒ Международная научная конференция «Прялки Северной Двины». Конференц-зал музея (регламент выступлений – 20 минут):

  1. Приветственное слово генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Николаевича Шаромазова;
  2. «Северодвинские прялки в собрании Государственного Русского музея. История формирования коллекции и основные памятники» Алексеева Ольга Викторовна, Русский музей, Санкт-Петербург;
  3. «Прялки Северной Двины в собрании Исторического музея. История формирования коллекции» Улитова Анастасия Сергеевна, Государственный исторический музей, Москва;
  4. «Коллекция северодвинских прялок в собрании Вологодского государственного музея-заповедника» Глебова Ангелина Аркадьевна, Вологда;
  5. «Северодвинские прялки в собрании Великоустюгского музея» Мехреньгина Зинаида Николаевна, Национальный музей Республики Коми;
  6. «Коллекция северных прялок музея «Малые Корелы»: типология и история формирования» Данилов Денис Андреевич, Музей «Малые Корелы», Архангельская область%
  7. «Северные росписи: традиции и новаторство» Земцова Ирина Вениаминовна, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина;
  8. «Мезенские прялки с редкими надписями» Кушкова Людмила Витальевна, Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск.

13.00‒14.00 ‒ Перерыв

  1. «Мастер уфтюжской росписи Илья Алексеевич Андреев» Буровский Максим Николаевич, Коллекционер, Сергиев Посад;
  2. «Прялки неизвестного мастера пермогорской росписи из государственных и частных собраний» Буровский Максим Николаевич, Коллекционер, Сергиев Посад;
  3. «Ракульская роспись. Известное и неизвестное» Зиновьева Татьяна Борисовна, Красноборский историко-мемориальный и художественный музей им. С.И. Тупицына, Архангельская область;
  4. «Материалы по истории книжной и художественной культуры Северной Двины в Древлехранилище Пушкинского Дома» Кужлев Максим Валентинович, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург;
  5. «О выставке «Прялки Северной Двины» Шаромазов Михаил Николаевич, Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

15.30 ‒ Открытие выставки «Прялки Северной Двины. Мастера», посвящённой династиям мастеров. Подклет Трапезной палаты

25.06.2022 (суббота)

14.00 ‒ Открытие выставки «Прялки Северной Двины». Народный дом

15.00 ‒ посещение открытого фонда хранения коллекции народного искусства Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Белозерской башне

Тэги: выставка, проекты, прялки, история, культура

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