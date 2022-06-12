Показ исторической мистической драмы «Прорицатель» состоится в кинотеатре «Ленком» в Вологде 23 июня.

Фильм рассказывает о жизненном пути священника Александра Воскресенского, жившего в Вологде в конце 19-го – начале 20-го века и имевшего дар предсказывать будущее.

– Первая сцена картины говорит о событиях, происходивших в 1918 году в Харькове, – говорит режиссер фильма Владислав Калашников. — затем действие переносится в Вологду 19-го века. Фильм основан на реальных событиях, но в нем есть место вымыслу, как в любой художественной картине.

Ранее NewsVo рассказывал, что съемки фильма «Прорицатель» начались в сентябре 2019 года, в течение года они проходили в нескольких точках Вологодской области.

Владислав Калашников – вологодский режиссер документальных фильмов и документально-постановочных фильмов. Его работы затрагивают тему традиционных верований русского народа, православия, также он снял несколько циклов документальных фильмов об истории Вологодской области.

– Сценарий был написан Владиславом Калашниковым при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Кинолента создана при поддержке Администрации города Вологды и сообщества «Актеры массовых сцен Вологодской области», – сообщает сайт Вологодской митрополии.

В главных ролях – вологжане Никита Прохоров и Александр Романов. Среди актеров – учащиеся Вологодской духовной семинарии.

В состав съемочной группы вошли члены Вологодского представительства Союза кинематографистов Российской Федерации и начинающие специалисты. Присоединился к группе и режиссер, лауреат Госпремии РФ в области кино Михаил Макаров. Оператор картины – вологжанин Алексей Романов.

Предварительные закрытые показы фильма «Прорицатель» уже прошли в Вологодской семинарии.

