Показ исторической мистической драмы «Прорицатель» состоится в кинотеатре «Ленком» в Вологде 23 июня

12.06.2022 [Культура]

Показ исторической мистической драмы «Прорицатель» состоится в кинотеатре «Ленком» в Вологде 23 июня.

Фильм рассказывает о жизненном пути священника Александра Воскресенского, жившего в Вологде в конце 19-го – начале 20-го века и имевшего дар предсказывать будущее. 

– Первая сцена картины говорит о событиях, происходивших в 1918 году в Харькове, – говорит режиссер фильма Владислав Калашников. — затем действие переносится в Вологду 19-го века. Фильм основан на реальных событиях, но в нем есть место вымыслу, как в любой художественной картине.

Ранее NewsVo рассказывал, что съемки фильма «Прорицатель» начались в сентябре 2019 года, в течение года они проходили в нескольких точках Вологодской области. 

Владислав Калашников – вологодский режиссер документальных фильмов и документально-постановочных фильмов. Его работы затрагивают тему традиционных верований русского народа, православия, также он снял несколько циклов документальных фильмов об истории Вологодской области. 

– Сценарий был написан Владиславом Калашниковым при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Кинолента создана при поддержке Администрации города Вологды и сообщества «Актеры массовых сцен Вологодской области», – сообщает сайт Вологодской митрополии.

В главных ролях – вологжане Никита Прохоров и Александр Романов. Среди актеров – учащиеся Вологодской духовной семинарии.

В состав съемочной группы вошли члены Вологодского представительства Союза кинематографистов Российской Федерации и начинающие специалисты. Присоединился к группе и режиссер, лауреат Госпремии РФ в области кино Михаил Макаров. Оператор картины – вологжанин Алексей Романов. 

Предварительные закрытые показы фильма «Прорицатель» уже прошли в Вологодской семинарии.
 

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Тэги: фильм, съемки фильма

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