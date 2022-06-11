Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины.

– Вологда простилась с еще одним героем, погибшим во время спецоперации на территории Украины. Семен Сенченко хоть и не коренной вологжанин, но несколько лет прожил в нашем городе, учился в ВИПЭ, здесь создал семью, здесь родился сын. С губернатором области Олегом Кувшинниковым выражаем соболезнования семье Семена – родителям, которые живут в Красноярском крае, жене Ольге и сыну Эдуарду, – написал на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.