Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины

11.06.2022 [Происшествия]

Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины.

– Вологда простилась с еще одним героем, погибшим во время спецоперации на территории Украины. Семен Сенченко хоть и не коренной вологжанин, но несколько лет прожил в нашем городе, учился в ВИПЭ, здесь создал семью, здесь родился сын. С губернатором области Олегом Кувшинниковым выражаем соболезнования семье Семена – родителям, которые живут в Красноярском крае, жене Ольге и сыну Эдуарду, – написал на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Это 29-й подтвержденный случай гибели жителя Вологодской области в ходе спецоперации. Подробнее о всех погибших здесь.

Тэги: погибшие в Украине

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