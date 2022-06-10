Салонные игры и интерактивные постановки ждут посетителей усадьбы Брянчаниновых 11 июня

10.06.2022 [Культура]

Культурно-просветительская программа «Русской дворянской усадьбы тихий размеренный быт» пройдет в усадьбе Брянчаниновых 11 июня.

– Для гостей в усадебном доме будут организованы интерактивные площадки, где каждый может найти занятие по душе: салонные игры (petit-jeux), популярные в позапрошлом столетии и создававшие атмосферу непринужденности и шутки (шарады, почта, «домашние постановки» и др.). Любителям настольных игры будет предложено сыграть в карты, мемо, домино, а также игру, с непривычным для нас названием «пузеля», – рассказывают сотрудники усадьбы.

Также в усадьбе продолжается выставка картин «Гардарика» вологодского художника Алексея Смирнова. На картинах – собирательный образ русских городов 16-17 веков и сказочные сюжеты, например, град Китеж.

Помимо этого, вы сможете посетить выставку старинных усадебных книг, квест, мастер-классы, просветительскую программу «Брянчаниновы в истории России» и просто прогуляться по летнему парку.

Начало программы «Русской дворянской усадьбы тихий размеренный быт» 11 июня в 14:00 в усадьбе Брянчаниновых, которая находится в 28 километрах от Вологды в селе Покровское Грязовецкого района. Проехать туда можно по Новой Московской дороге, у знака Винниково-1 повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадьбы. 

Время работы усадебного комплекса: с 10:00 до 18:00. Выходной день – понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: усадьба Брянчаниновых

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