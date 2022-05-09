Собирательный образ русских городов 16-17 веков и сказочные сюжеты представлены на картинах художника Алексея Смирнова

Выставка «Гардарика» вологодского художника Алексея Смирнова открылась в усадьбе Брянчаниновых.

– Гардарика – так в древности иностранные путешественники называли русские земли. Их поражало не только обилие городов, их своеобразная архитектура, но и колорит российской природы, традиции и быт россиян, одухотворенность натуры русских людей, широта их души, открытость и доброта, которые сочетались с силой и мужеством, стремлением к правде, готовностью стоять до конца, защищая свою Родину, – говорится в анонсе мероприятия.

На выставке представлен собирательный образ русских городов 16-17 веков и сказочные сюжеты, например, град Китеж.

Видео со страницы Алексея Смирнова в социальной сети

В экспозицию также вошла картина «Вологда 30-гг. XVII вв.» – это художественная реконструкция Вологда четыре столетия назад. Картина создает образ деревянной Вологды: на ней изображен Вологодский кремль, тот самый кремль, который стали возводить при Иване Грозном и который был вдвое больше кремля Московского.

– Идея такой картины появилась, конечно, не сразу и не на пустом месте, – рассказал NewsVo Алексей Смирнов. – По образованию я – архитектор и несколько лет работал архитектором в музее «Семёнково». Глубоко погрузился в изучение темы деревянного зодчества. Мне это было очень интересно! У меня есть несколько картин «по мотивам» Древней Руси, которые созданы на основе древних памятников, но, по сути, они – моя авторская фантазия. А вот картина, о которой мы сейчас говорим – уже седьмая работа на эту тему – это художественная реконструкция реального существовавшего города. Когда я узнал, что вышло исследование археолога Игоря Полиевктовича Кукушкина «Вологодская крепость», то я пришел к нему, мы поговорили, он подарил мне свою книгу. На этот раз у меня сразу появилась идея сделать не просто фантазию на тему древнего зодчества, как раньше, а более конкретную реконструкцию. Книгу Кукушкина я прочитал несколько раз, потом ещё почитал литературу, летописи, и понял, что информации достаточно много, что работа может получится. Литературу изучал, наверное, месяца полтора-два, потом ещё столько же времени ушло на эскиз.

«Вологда 30-гг. XVII вв.» Алексей Смирнов. Фото: Вологдареставрация

Посетить выставку «Гардарика» можно до 25 июня в усадьбе Брянчаниновых, которая находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге, на территории Грязовецкого района. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Возрастных ограничений нет.