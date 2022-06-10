Встреча, посвященная 115-летию со дня рождения Варлама Шаламова, пройдет в Вологде 17 июня

10.06.2022 [Культура]

Литературно-музыкальный вечер «Я иду к себе домой» пройдет в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде 17 июня. Мероприятие приурочено к 115-летию со дня рождения Варлама Шаламова.

– Варлам Тихонович Шаламов родился 18 июня 1907 года в Вологде в семье священника Собора Софии Премудрости Божией. Окончил в 1924 году единую трудовую школу и уехал в Москву, где стал дубильщиком на Кунцевском кожевенном заводе. Позже писатель напишет об этом этапе своей жизни: «Жизнь моя поделилась на две классические части — стихи и действительность», – говорится в анонсе мероприятия. – Почти 20 лет Шаламов провел в лагерях. Воспоминания об этом легли в основу его «Колымских рассказов» и стихотворений из цикла «Колымские тетради». 

Шаламова назвали «Достоевским XX века» в СССР и за рубежом еще при жизни.

– Имя В.Т. Шаламова было возвращено в русскую литературу немногим более тридцати лет назад. Теперь оно стало одним из тех славных имен, которыми гордится Вологодчина. Речь пойдет о многогранности таланта Шаламова – лирического поэта, сурового прозаика и мыслителя, чьи размышления звучат сегодня очень актуально, – рассказывает ведущий вечера, исследователь наследия писателя Валерий Есипов.

С рассказом о писателе на вечере выступят научный сотрудник Шаламовского дома, поэт и драматург Андрей Таюшев, а также исследователь истории и генеалогии Вологодского края Дмитрий Пшеницын.

Также прозвучат стихи в исполнении Максима Слепченкова, а с песнями на стихи Шаламова выступит бард Владимир Сергеев. 

Начало вечера 17 июня в 17:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, зал № 12.

Вход свободный. 

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: Шаламов, литература, юбилей, писатели

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