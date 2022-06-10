В Соколе суд прекратил уголовное дело по факту избиения студента в общежитии техникума

10.06.2022 [Происшествия]

В Соколе суд прекратил уголовное дело по факту избиения студента в общежитии лесотехнического техникума.

Как NewsVO сообщал ранее, 2 октября 2021 года в одном из городских пабликов в соцсети появилось видео, где толпа юношей избивает студента, который при этом даже не защищается. Всех участников инцидента привлекли к дисциплинарной ответственности, а директора техникума уволили. Действия обидчиков студента — двоих совершеннолетних и пятерых подростков — были квалифицированы по статье 116 УК РФ (побои). Установлено, что побои были совершены из хулиганских побуждений.

«Однако в судебном заседании потерпевший и его законный представитель заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Они указали, что не имеют претензий к подсудимым, привлекать их к уголовной ответственности не желают. Причиненный их действиями вред потерпевшему возмещен», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимые также компенсировали причинённый их действиями моральный вред и неоднократно принесли потерпевшему извинения. При таких обстоятельствах дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Тэги: Сокол, избиение, студент, общежитие, прекращение уголовного дела

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