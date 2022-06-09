В Соколе оператора батута, пустившего на аттракцион четырёхлетнюю девочку, оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Соколе суд вынес приговор оператору батута, пустившего на аттракцион четырёхлетнюю девочку. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как NewsVO сообщал ранее, в конце мая 2021 года ребёнок, скатившись с горки батута, сломал руку.

«Данный игровой комплекс был предназначен для детей в возрасте до шести лет, а согласно пунктам 4.10.1, 4.10.3 паспорта аттракциона — не младше пяти лет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд квалифицировал действия подсудимой по пунктам «б» и «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, поскольку, оказав ребёнку услугу, не отвечающую требованиям безопасности, она по неосторожности причинила тяжкий вред её здоровью.

Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.