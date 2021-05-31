Следователи проверят информацию о травмировании девочки на батуте в Соколе

31.05.2021 [Происшествия]

В Соколе следователи устанавливают место, время и обстоятельства травмирования четырехлетней девочки на батуте. Сообщение об этом появилось в соцсетях. 

Анонимный пост был размещен в группе «Сокольские сплетни» вечером 30 мая. В нем мать ребенка пишет, что девочка получила перелом руки со смещением, ее отвезли в Вологду, где провели операцию.

— Врач ругается, что как можно маленькому ребенку на таком батуте прыгать. Ей всего четыре годика. Знаю, что я виновата, сердце болит и я плачу, а ей очень плохо. Она от наркоза отходит, — говорится в публикации. 

Ранее NewsVo сообщал, что следователи также проводят проверку по факту травмирования годовалой девочки на эскалаторе в ТЦ «Сильвер». Ребенку пришлось ампутировать часть пальца. 

Тэги: батуты, дети

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