Уголовное дело за применение насилия в отношении правоохранителей противникам вакцинации в ЗСО направлено в суд

09.06.2022 [Общество]

Прокуратурой Вологодской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов противниками вакцинации.

Ранее NewsVo сообщал, что противники вакцинации 25 ноября прошлого года пришли в Законодательное собрание Вологодской области и устроили там потасовку, распылив дихлофос.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области 18 мая было завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Череповца по факту применения насилия в отношении представителя власти.

«По данным следствия, 25 ноября 2021 года 46-летняя женщина, прибывшая в числе группы лиц с петицией против обязательной вакцинации и ограничительных мер в Законодательное собрание Вологодской области, находясь в фойе первого этажа, препятствуя законным действиям сотрудников Росгвардии, пресекающих нарушение присутствующими пропускного и масочного режима, будучи агрессивно настроенной, распылила в их сторону химическое вещество из имеющегося при ней баллона, после чего несколько раз ударила рукой правоохранителей. Помимо этого, агрессивно настроенная женщина в последующем нанесла полицейскому, прибывшему для доставления ее в территориальное подразделение СК России, множественные удары ногами», — сообщают в следственном управлении. 

На днях первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Череповца, обвиняемой в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. 

Тэги: антиваксеры

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей
Правительство РФ одобрило льготную ипотеку на самостоятельное строительство домов

Похожие новости

Противников вакцинации ждет суд за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов

Они распылили газовый балончик в законодательном собрании Вологодской области, препятствуя законным действиям сотрудников Росгвардии

1059
0

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области

Они распылили балончики с непонятным содержимым, пока ждали встречи с председателем ЗСО

7553
0

Самое большое количество антиваксеров Росздравнадзор обнаружил в Карелии

Всего органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 антипрививочников

1121
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде ищут дружинников, готовых уберечь жителей от мошенников прямо у банкоматов
В 2021 году врачам в Вологодской области не выплачивали стимулирующие за выявление онкозаболеваний
В Доме Пановой в Вологде после реставрации сохранят уникальные масляные росписи
В Кадникове торжественно открыли гигантский портрет героя Великой Отечественной войны Сергея Орешкова
В Череповце приостановили строительство бокс-парка из-за экономической ситуации в стране
Уголовное дело за применение насилия в отношении правоохранителей противникам вакцинации в ЗСО направлено в суд
Прием заявок на конкурс «Цветущий город» начался в Вологде
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1637
0
09.06.2022 [БлогоVO]

Всем, кому важна судьба Парка ветеранов

309
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

1077
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика