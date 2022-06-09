Уголовное дело за применение насилия в отношении правоохранителей противникам вакцинации в ЗСО направлено в суд

Прокуратурой Вологодской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов противниками вакцинации.

Ранее NewsVo сообщал, что противники вакцинации 25 ноября прошлого года пришли в Законодательное собрание Вологодской области и устроили там потасовку, распылив дихлофос.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области 18 мая было завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Череповца по факту применения насилия в отношении представителя власти.

«По данным следствия, 25 ноября 2021 года 46-летняя женщина, прибывшая в числе группы лиц с петицией против обязательной вакцинации и ограничительных мер в Законодательное собрание Вологодской области, находясь в фойе первого этажа, препятствуя законным действиям сотрудников Росгвардии, пресекающих нарушение присутствующими пропускного и масочного режима, будучи агрессивно настроенной, распылила в их сторону химическое вещество из имеющегося при ней баллона, после чего несколько раз ударила рукой правоохранителей. Помимо этого, агрессивно настроенная женщина в последующем нанесла полицейскому, прибывшему для доставления ее в территориальное подразделение СК России, множественные удары ногами», — сообщают в следственном управлении.

На днях первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Череповца, обвиняемой в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.