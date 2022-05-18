Противников вакцинации ждет суд за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Череповца по факту применения насилия в отношении представителя власти.

«По данным следствия, 25 ноября 2021 года 46-летняя женщина, прибывшая в числе группы лиц с петицией против обязательной вакцинации и ограничительных мер в Законодательное собрание Вологодской области, находясь в фойе первого этажа, препятствуя законным действиям сотрудников Росгвардии, пресекающих нарушение присутствующими пропускного и масочного режима, будучи агрессивно настроенной, распылила в их сторону химическое вещество из имеющегося при ней баллона, после чего несколько раз ударила рукой правоохранителей. Помимо этого, агрессивно настроенная женщина в последующем нанесла полицейскому, прибывшему для доставления ее в территориальное подразделение СК России, множественные удары ногами», — сообщают в следственном управлении.

Ранее NewsVo сообщал, что противники вакцинации 25 ноября прошлого года пришли в Законодательное собрание Вологодской области и устроили там потасовку.

На Пушкинской, 25 в конце рабочего дня собрались около восьми человек, они выступают против вакцинации от COVID-19 и QR-кодов. Люди потребовали личной встречи с председателем Заксобрания Андреем Луценко, чтобы передать ему свое обращение. Сотрудники ЗСО несколько раз предложили собравшимся оставить письмо на стойке регистрации. Однако те продолжали требовать личного приема и снимали все происходящее на видео.

Сотрудники Росгвардии, которые находились в здании, попытались усмирить бунтующих граждан, но в этот момент одна из женщин распылила баллончик с неизвестным содержимым. Росгвардейцы задержали ее, а также другого активиста — мужчину в оранжевой куртке. Во время его задержания снова кто-то начал прыскать из баллончика.

Следователи поясняют, что на протяжении расследования обвиняемая оказывала активное противодействие, в назначенное время по вызовам не являлась, нарушала избранную меру пресечения. Несмотря на это, в настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены. В ближайшее время материалы будут направлены для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче уголовного дела в суд.