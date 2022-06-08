В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома

В Грязовецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора управляющей компании в посёлке Вохтога, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как NewsVO сообщал ранее, 24 марта 2022 года двое 13-летних подростков пострадали от падения льда с крыши. Инцидент произошёл у дома № 58 на улице Колхозной. Один из них получил перелом ключицы, второй — ушиб ноги. Следствие установило, что при наступлении тёплой погоды обвиняемый, зная об угрозе жизни и здоровью прохожих, не организовал работу по очистке крыши от снега и наледи.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Директору УК может грозить крупный штраф, либо ограничение свободы, либо обязательные или принудительные работы, либо до двух лет лишения свободы.