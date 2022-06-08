В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома

08.06.2022 [Происшествия]

В Грязовецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора управляющей компании в посёлке Вохтога, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как NewsVO сообщал ранее, 24 марта 2022 года двое 13-летних подростков пострадали от падения льда с крыши. Инцидент произошёл у дома № 58 на улице Колхозной. Один из них получил перелом ключицы, второй — ушиб ноги. Следствие установило, что при наступлении тёплой погоды обвиняемый, зная об угрозе жизни и здоровью прохожих, не организовал работу по очистке крыши от снега и наледи.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Директору УК может грозить крупный штраф, либо ограничение свободы, либо обязательные или принудительные работы, либо до двух лет лишения свободы.

Тэги: наледь, падение снега, пострадали дети, управляющие компании, директор, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей
Правительство РФ одобрило льготную ипотеку на самостоятельное строительство домов

Похожие новости

В Грязовецком районе двое 13-летних подростков пострадали от падения наледи с крыши дома

Инцидент произошёл в посёлке Вохтога 24 марта. Один получил перелом ключицы, второй — ушиб ноги.

886
0

В Череповце после падения сосульки на голову 16-летней девочки возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

1378
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома
«Что изменилось при выплате пособий на детей в Вологодской области»: подробный разбор жалоб вологжан
В Великоустюгском районе прокуратура проверила факт невывоза мусора от местной ЦРБ
В Кирилловском районе 69-летний браконьер застрелил двух лосей
Работница школы искусств в Бабаево украла телефон ученицы
Треть рабочего времени учителя тратят на заполнение отчетов
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1580
0
07.06.2022 [БлогоVO]

Ночные дворы старого Заречья.Вологда

377
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

1052
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика