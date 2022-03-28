В Грязовецком районе двое 13-летних подростков пострадали от падения наледи с крыши дома

28.03.2022 [Происшествия]

В посёлке Вохтога Грязовецкого района двое 13-летних подростков пострадали от падения наледи с крыши пятиэтажного дома.

Инцидент произошёл 24 марта 2022 года. Пострадавшие сидели на скамейке рядом с домом. Один из подростков получил перелом ключицы, второй — ушиб ноги.

«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства организации управляющей компанией очистки крыш жилых домов от снега и наледи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни потребителей), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Тэги: наледь, падение снега, подростки, пострадали дети
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси
Вологодский драматический театр попал под санкции

Похожие новости

В Череповце после падения сосульки на голову 16-летней девочки возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

1343
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram
Жительница Никольского района за три дня украла с карты знакомого 60 тысяч рублей
Дистанционная консультация с логопедом для родителей Вологды состоится 31 марта
Дополнительный способ оплаты проезда в общественном транспорте вводят в Вологде
В Череповце четырёх людей спасли из горевшего дома на улице Чкалова
Роскомнадзор уведомил создателя «Масяни» о блокировке сайта анимационного проекта
Циклон «Хельмке» ронял деревья и столбы в Вологде и Череповце
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2653
0
27.03.2022 [БлогоVO]

Ветер, снег, метель... Белым-бело

491
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

79
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика