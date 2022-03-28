В Грязовецком районе двое 13-летних подростков пострадали от падения наледи с крыши дома

В посёлке Вохтога Грязовецкого района двое 13-летних подростков пострадали от падения наледи с крыши пятиэтажного дома.

Инцидент произошёл 24 марта 2022 года. Пострадавшие сидели на скамейке рядом с домом. Один из подростков получил перелом ключицы, второй — ушиб ноги.

«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства организации управляющей компанией очистки крыш жилых домов от снега и наледи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни потребителей), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.