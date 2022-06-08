Прокуратура: проезд через реку Шограш в Вологодском районе размыло из-за плохого содержания дорог

08.06.2022 [Общество]

Прокуратурой Вологодского района проведена проверка на основании публикации о размыве дорожного полотна у моста через реку Шоргаш в Вологодском районе.

Ранее NewsVo писал, что апреле этого проезд через реку Шограш в деревне Емельяново размыло, дорога была закрыта.

Фактом размыва проезда заинтересовалась прокуратура, которая установила, что полотно дороги вблизи мостового сооружения было размыто в результате невыполнения всего комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог, ввиду резкого подъема воды в реки Шограш. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Вологодского района руководителю администрации Вологодского района внесено представление, которое рассмотрено, размыв земляного полотна был устранен в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной резким подъемом воды в водотоке реки Шоргаш, в месте размыва была уложена дополнительная труба для пропуска излишней воды из водотока.

Тэги: мосты, дороги

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