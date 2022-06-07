Создатель КПК «Семейные ценности» отправится в колонию за хищение у вкладчиков более 10 миллионов рублей

В Вологде суд вынес приговор 54-летнему создателю кредитно-потребительского кооператива «Семейные ценности», признанному виновным в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, мужчина создал кооператив в 2018 году и фактически исполнял обязанности его руководителя. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Для создания видимости работы он снял офис и нанял двух работников, в обязанности которых входило: рекламирование услуг, составление отчётности, получение и оформление документов по вкладам, приём денег и передача их руководителю.

«Действуя по указанию подсудимого, сотрудники разъясняли гражданам, что они вносят свои денежные средства в кооператив под высокие проценты, обещая выплачивать до 16,5% годовых. При этом у клиентов складывалась ложная убежденность в безопасности места вложения денежных средств и ложное впечатление о благополучии деятельности кредитного потребительского кооператива», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

От действий подсудимого пострадали больше 30 человек, преимущественно пожилого возраста. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.