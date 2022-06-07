Создатель КПК «Семейные ценности» отправится в колонию за хищение у вкладчиков более 10 миллионов рублей

07.06.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 54-летнему создателю кредитно-потребительского кооператива «Семейные ценности», признанному виновным в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, мужчина создал кооператив в 2018 году и фактически исполнял обязанности его руководителя. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Для создания видимости работы он снял офис и нанял двух работников, в обязанности которых входило: рекламирование услуг, составление отчётности, получение и оформление документов по вкладам, приём денег и передача их руководителю.

«Действуя по указанию подсудимого, сотрудники разъясняли гражданам, что они вносят свои денежные средства в кооператив под высокие проценты, обещая выплачивать до 16,5% годовых. При этом у клиентов складывалась ложная убежденность в безопасности места вложения денежных средств и ложное впечатление о благополучии деятельности кредитного потребительского кооператива», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

От действий подсудимого пострадали больше 30 человек, преимущественно пожилого возраста. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кредиты, кооператив, обман, мошенничество, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
В Вологде девушка, перебегавшая дорогу на красный свет, попала под колеса авто
Парковка автомобилей по четной стороне Козленской от Ульяновой до Пушкинской запрещена со 2 июня

Похожие новости

ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,4% годовых

Потребительский кредит в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 7 лет выдается на любые цели без залога и поручительства

682
0

Мошенники выманили у жителя Вологды и его матери больше 400 тысяч рублей

Все деньги пострадавшие взяли в кредит

1814
0

Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей

Все деньги женщина взяла в кредит

3631
0

35-летнего жителя Череповца будут судить за мошенничество на шесть миллионов рублей

Некоторые жертвы — знакомые мужчины — брали кредиты и отдавали обвиняемому деньги

1612
0

Жительница Череповца перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Злоумышленники убедили женщину, что ей нужно отменить несанкционированные кредиты и звонили ей, в том числе, с номера телефона районного ОМВД

1498
0

В Вологде заочно арестовали председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Точка опоры»

Сейчас мужчина объявлен в международный розыск

2056
0

В Вологде ищут пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Точка опоры»

Возбуждено уголовное дело

2258
0

Череповчанин оформил на сожительницу два кредита и съехал от неё

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

1535
0

Жители Вологодской области стали чаще оформлять потребительские кредиты

По отношению к июню 2020 года рост кредитования составил 47%

1362
0

21-летний сын оформил кредит на жительницу Великого Устюга без её ведома

Полицейским он сказал, что не собирался выплачивать его, думая, что всё обойдётся. Теперь ему грозит наказание за мошенничество.

1054
0

В Вологодской области двух руководителей кредитно-потребительских кооперативов будут судить за мошенничество

Ещё по двум аналогичным делам продолжается следствие

2513
0

Создателя КПК «Семейные ценности» в Вологде будут судить за хищение у вкладчиков более 10 млн рублей

Своим клиентам, в основном, пенсионерам, он обещал выплачивать до 16,5 % процентов годовых

1423
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Создатель КПК «Семейные ценности» отправится в колонию за хищение у вкладчиков более 10 миллионов рублей
14 социальных проектов ТОС будут реализованы в Вологде в 2022 году
В Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре Вологды поселились пчелы
Масштабное строительство дорог ведется в Кадникове
В Вологде молодой человек разбил окно школы после ссоры с девушкой
Путин признал проблемы металлургической отрасли, которые возникли после 24 февраля на фоне санкций
Контрольно-счетная палата: 22 из 54 показателей по пяти проектам в сфере здравоохранения не достигнуты
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1491
0
06.06.2022 [БлогоVO]

Свидетельство о жизни. Как хорошо мы жили при Брежневе. Сочинение ко Дню Победы

528
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

1007
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика