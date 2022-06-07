Путин признал проблемы металлургической отрасли, которые возникли после 24 февраля на фоне санкций

07.06.2022 [Экономика]

Президент Владимир Путин заявил на совещании по экономике, что ряд отраслей, в том числе черная металлургия, «сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».

«Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, как вы знаете, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях», — сказал он.

Минпромторг и Минфин до конца июня детально проанализируют уровень финансовой стабильности российских металлургов для принятия решений по дополнительным мерам поддержки, в том числе отмены акциза на сталь, заявил затем журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сообщает Интерфакc.

«Мы договорились, что до конца месяца проведем детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это (отмена акциза — ИФ) срочная мера для принятия оперативного решения».

По его словам, основной акцент в дискуссии с Минфином направлен на «обеспечение эффективности экспорта металлургической продукции». Минпромторг пока не видит необходимости в принятии срочного решения по отмене акциза на сталь так как пока металлургические предприятия дают неплохой финансовый результат. При этом все будет зависеть от курса рубля.

Ранее NewsVo писал, что в «Северстали» заявили о том, что ситуация на рынке крайне напряженная. Доля экспорта  в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. 

Тэги: металлургия, «Северсталь»

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