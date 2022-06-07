Контрольно-счетная палата: 22 из 54 показателей по пяти проектам в сфере здравоохранения не достигнуты

Контрольно-счетная палата Вологодской области отчиталась о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия.

В результате мониторинга хода реализации национального проекта «Здравоохранение» КСП проверила департамент здравоохранения Вологодской области.

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Вологодской области осуществляется 7 региональных проектов:

— «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

— «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

— «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

— «Развитие детского здравоохранения Вологодской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

— «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

— «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

— «Развитие экспорта медицинских услуг».

«На реализацию 6 региональных проектов в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 815,6 млн. рублей, исполнение составляет 793,0 млн. рублей или 97,2%. При этом не выполнено 22 показателя (с учетом 2 исключенных) из 54 установленных по 5 проектам. Несмотря на высокий процент освоения средств региональных проектов, имеются отклонения в выполнении установленных показателей и достижении результатов. Таким образом, использование средств на реализацию проектов нельзя признать результативным», — говорится в отчете КСП за 2021 год.

При этом в КСП уточняют, что в реализации 2 проектов имеются отклонения в достижении результатов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия даны рекомендации Департаменту здравоохранения Вологодской области, а материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Вологодской области, в Законодательное Собрание Вологодской области, в департамент здравоохранения Вологодской области, для сведения в прокуратуру Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов, в том числе «Здравоохранения».