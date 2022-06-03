Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов

Прокурором области Андреем Тимошичевым объявлены предостережения двум начальникам департаментов Правительства Вологодской области о недопустимости срыва реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Культура».

В ходе еженедельного анализа исполнения мероприятий, запланированных на территории региона в 2022 году, прокуратурой области установлено, что в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Культура» по истечении 5 месяцев текущего года по-прежнему наблюдается низкий процент контрактования и кассового исполнения запланированных бюджетных ассигнований.

В рамках реализации национального проекта «Культура» не заключены контракты на проведение работ по ремонту муниципальных музеев в Кадуйском районе и в Череповце. Также не заключены контракты на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для Вашкинского, Вожегодского, Тотемского и Чагодощенского муниципальных районов.

Бюджетные средства, выделенные в рамках национального проекта «Здравоохранение», для закупки в медицинские учреждения области оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, для модернизации первичного звена здравоохранения и создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в полном объеме также не законтрактованы.

Поэтому существуют риски несвоевременного исполнения мероприятий нацпроектов, что не допустимо и может повлечь нарушение требований бюджетного законодательства, в том числе возврат выделенных средств федерального бюджета.

Прокурором области начальнику департамента здравоохранения Вологодской области и начальнику департамента культуры и туризма Вологодской области, ответственным за надлежащую реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Культура», объявлены предостережения. Также начальникам департаментов разъяснено, что нарушение сроков выполнения запланированных мероприятий может повлечь наступление негативных последствий, в том числе привлечение их к предусмотренной законом ответственности.