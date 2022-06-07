Военный прокурор Артур Егиев: 600 срочников участвовали в спецоперации

07.06.2022 [Общество]

Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы в спецоперации на территории Украины. 

Артур Егиев выступил в Совете Федерации и сообщил, что «с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска».

«Согласно (данным прим.ред.) по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки», — сказал Егиев, выступая в Совете Федерации.

Также Егиев добавил, что по всем выявленным нарушениям были проведены меры реагирования, по результатам которых были приняты дисциплинарные решения «даже с увольнением с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».

К территории ЗВО относится в том числе Вологодская область. 

Ранее NewsVo писал, что официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 9 марта заявил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. 

Тэги: военная спецоперация, спецоперация

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