74-летний житель Череповца получил шесть лет колонии за убийство супруги

07.06.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 74-летнему местному жителю Г., признанному виновным в убийстве жены.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла в квартире супругов на улице Строителей 11 января 2022 года. Во время застолья потерпевшая начала оскорблять и унижать мужчину, а после рассказала ему об измене.

«После чего Г. взял нож и нанес им не менее десяти ударов по телу супруги. Увидев кровь, он понял, что убил ее. В этот момент у него началась истерика, его затрясло, он заплакал. Спустя какое-то время вызвал полицию и признался в убийстве жены», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом признания вины, явки с повинной, активного способствования расследованию, состояния здоровья подсудимого и аморальности поведения его супруги, осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.

«По общему толкованию аморальность поведения потерпевшей заключается в том, что, хотя она и не нарушала нормы права (в отличие от противоправного поведения), но поступки ее противоречат нормам морали», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Тэги: родственники, убийство, ссора, пьянка, суд, приговор

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