74-летний житель Череповца получил шесть лет колонии за убийство супруги

В Череповце суд вынес приговор 74-летнему местному жителю Г., признанному виновным в убийстве жены.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла в квартире супругов на улице Строителей 11 января 2022 года. Во время застолья потерпевшая начала оскорблять и унижать мужчину, а после рассказала ему об измене.

«После чего Г. взял нож и нанес им не менее десяти ударов по телу супруги. Увидев кровь, он понял, что убил ее. В этот момент у него началась истерика, его затрясло, он заплакал. Спустя какое-то время вызвал полицию и признался в убийстве жены», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом признания вины, явки с повинной, активного способствования расследованию, состояния здоровья подсудимого и аморальности поведения его супруги, осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.