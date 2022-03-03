В Череповце 74-летнего пенсионера будут судить за убийство жены

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.

По версии следствия, 11 января 2022 года обвиняемый и 73-летняя потерпевшая выпивали в своей квартире на улице Строителей. В ходе конфликта мужчина более 10 раз ударил супругу ножом, отчего она скончалась на месте происшествия. После он рассказал о случившемся соседям и через некоторое время был задержан.

«В ходе расследования мужчина признался следователям, что нанес супруге несколько ударов ножом из-за ее оскорблений, высказанных в его адрес», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.