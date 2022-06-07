Только 38% дорог регионального значения в Вологодской области соответствуют нормативным требованиям

Контрольно-счетная палата Вологодской области сообщила о том, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям на 1 января 2022 года составила 38,67%.

КСП провела экспертно-аналитическое мероприятие по теме «Мониторинг хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. В Вологодской области, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», осуществляется реализация региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». В 2021 году на финансирование региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлено 9205,6 млн. рублей. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила на 01.01.2022 — 38,67% при плановом значении на 2021 год — 37,6%», — отчитались в КСП.